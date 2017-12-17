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Политика
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Украина
Сторонники Саакашвили продолжили акцию протеста после попытки штурма Октябрьского дворца
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    Сторонники Саакашвили продолжили акцию протеста после попытки штурма Октябрьского дворца

    19:45  17 Декабря 2017  /обновлено: 19:45  17 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили продолжили акцию протеста после попытки штурма Октябрьского дворца

    Киев, 17 декабря. Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приняли решение продолжить акцию протеста у стен Верховной рады после неудачной попытки штурма Октябрьского дворца в украинской столице.

    «Идем под Раду — продолжить наш мирный пикет. Кто со мной?» — призвал Саакашвили в своем выступлении.

    Непосредственно сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное производство по факту попытки захвата здания Октябрьского дворца.

    «В Октябрьском дворце проходит детский праздник, а в это время митингующие пытаются захватить это здание... По данному факту возбуждено уголовное производство. Все причастные к захвату здания будут установлены. Виновные будут привлечены к ответственности. Скорее всего, кому-то очень нужно место для зимовки», — заявил первый заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    Напомним, ранее экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что он готов говорить с президентом Украины Петром Порошенко только об отставке последнего.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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