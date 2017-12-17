Путин поблагодарил Трампа за помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. В ходе разговора он поблагодарил ЦРУ за переданную России информацию, которая помогла задержать боевиков, готовивших теракт в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, разговор прошел по инициативе российской стороны.

Российский лидер отметил, что полученных от ЦРУ данных оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу боевиков, которые планировали взрывы в Казанском соборе и других общественных местах города. Путин попросил передать директору и сотрудникам американской разведки благодарность за предоставленную информацию.

По его словам, «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

15 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовивших теракт в Петербурге.