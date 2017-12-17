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Путин поблагодарил Трампа за помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге
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    Путин поблагодарил Трампа за помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

    19:29  17 Декабря 2017  /обновлено: 19:43  17 Декабря 2017
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    Путин поблагодарил ЦРУ и Трампа за помощь в задержании террористов в Петербурге

    Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом. В ходе разговора он поблагодарил ЦРУ за переданную России информацию, которая помогла задержать боевиков, готовивших теракт в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, разговор прошел по инициативе российской стороны.

    Российский лидер отметил, что полученных от ЦРУ данных оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу боевиков, которые планировали взрывы в Казанском соборе и других общественных местах города. Путин попросил передать директору и сотрудникам американской разведки благодарность за предоставленную информацию.

    По его словам, «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

    15 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовивших теракт в Петербурге.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сша #трамп #петербург #терроризм #цру
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