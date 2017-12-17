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В США рассказали об опасных последствиях отстранения РФ от Олимпиады
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    В США рассказали об опасных последствиях отстранения РФ от Олимпиады

    20:02  17 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  17 Декабря 2017
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    В США рассказали об опасных последствиях отстранения РФ от Олимпиады для Запада

    Вашингтон, 17 декабря. Отстранение российской сборной может обернуться для Запада негативными последствиями, считает журналист USA Today Питер Ратлэнд.

    По его словам, Россия сделает ставку на укрепление отношений с Китаем, а значит конкуренция с США и другими западными странами во всех сферах только возрастет.

    Журналист отмечает, что запрет российской сборной выступать на Олимпиаде подтверждает общую риторику РФ, утверждающей, что вокруг нее находятся те, кто желает сделать ее изгоем, чтобы ослабить. Однако очевидно, что эти планы обречены на провал. Свою растущую мощь РФ продемонстрировала в борьбе с террористами в Сирии.

    Напомним, 5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушения антидопинговых правил. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило подлинность данных, предоставленных информатором Григорием Родченковым, однако ни одного доказательства применения россиянами допинга ВАДА не привело.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #сша #запад #олимпиада
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