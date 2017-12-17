Сирия под огнем «Джебхат ан-Нусры»: террористы обстреляли школу в Алеппо и христианский город в Хаме

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) активизировали обстрелы и нападения в мирных районах различных регионов Сирии. Так, серии минометных ударов подверглось здание школы в квартале Аль-Джадид, находящемся в Алеппо. В результате, согласно данным агентства SANA News, были ранены несколько учеников. В другой провинции САР — Хаме — под ракетным обстрелом «Ан-Нусры» оказался населенный пункт Мхарде, христианский центр арабской республики, передавал портал Al Masdar News.

Данные о пострадавших среди гражданского населения могут быть неокончательными, поскольку в этих районах сейчас продолжаются следственные мероприятия. Оба города нередко подвергаются атакам и оказываются на линии огня. Эти населенные пункты располагаются вблизи фронта, соприкасаясь с так называемым «Большим Идлибом» в разных регионах страны. Под «Большим Идлибом» понимают саму одноименную провинцию и окраины соседних Хамы, Латакии и Алеппо — все эти территории входят в анклав вооруженной оппозиции. Внутри него, однако, также дислоцируются отряды террористического объединения «Хайт Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Нусры». Более того, под контролем этой группировки находится большая часть региона, в том числе его крупнейшие города — Маарет ан-Нуман, Джиср аш-Шугур, Хан Шейхун, Идлиб и другие.

В настоящее время Сирийская арабская армия (САА) и боевая авиация РФ постепенно развивают наступление против «Джебхат Фатх аш-Шам» на этом направлении, наступая на главный оплот террористов со стороны южной части Алеппо и Северной Хамы. Недавно благодаря помощи ВКС РФ военнослужащие САА смогли войти на территорию Идлиба с юга. По мнению политолога и кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, попытки «Ан-Нусры» заявить о себе как раз связаны с последними военными неудачами радикалов. Об этом эксперт заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«После ликвидации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и освобождения практически всей территории страны, за исключением нескольких районов, произошло кардинальное изменение ситуации в САР: теперь основным объектом борьбы против террористических угроз становится «Джебхат ан-Нусра»1, которая на протяжении предыдущих лет была, скорее, второстепенной целью. Дело в том, что эта группировка все-таки не располагала теми силами и ресурсами, какие имелись когда-то у ИГИЛ1. Теперь же «Исламское государство» прекратило свое существование, и настал именно ее черед», — подчеркнул наш собеседник.

В этих условиях члены «Тахрир аш-Шам» пытаются действовать решительно, стремятся заставить себя бояться и тем самым поднять боевой дух в рядах боевиков. Политолог также связывает активизацию их действий с желанием причинить как можно больший ущерб региону и его жителям.

«Очевидно, что в этом контексте террористы иду ва-банк и стремятся нанести максимальный урон как мирному населению, так и представителям сирийского правительства. Именно с этим, я думаю, и связаны те террористические атаки, которые происходят в настоящее время. Они призваны дестабилизировать ситуацию, поставить под сомнение успех официального Дамаска и российских ВКС в борьбе с террористами. Есть и вполне очевидный символизм — приближение Рождества, которое является важнейшим христианским праздником. Таким образом, те нападения, которые совершает «Ан-Нусра» против христианского населения, имеют достаточно серьезный резонанс и свидетельствуют о том, что правительство САР в настоящий момент пока не может полностью контролировать ситуацию в стране», — отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, военная кампания против «Тахрир аш-Шам» в Идлибе имеет все шансы стать успешной, однако существует внешняя сила, способная повлиять на ситуацию — Соединенные Штаты, которые могут начать оказывать активную помощь данной террористической организации, дабы сохранить неустойчивую обстановку в Сирии.

«Я уверен, что в течение недолгого периода времени «Джебхат ан-Нусра», как и ИГИЛ, перестанет существовать и представлять угрозу для мирных жителей. Скорее всего, так и будет, если только не начнется мощная поддержка этой группировки со стороны Соединенных Штатов. Помощь ей негласно оказывалась почти все время кризиса — и в информационном, и в политическом, и в военном отношении. Я думаю, что американцы продолжат эту политику», — предполагает собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.