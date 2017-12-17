Турецкие СМИ рассказали, где находится лидер ИГИЛ аль-Багдади

Анкара, 17 декабря. Американские военные якобы смогли захватить лидера так называемого «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщили в воскресенье турецкие СМИ.

Как передает издание Yeni Safak, главарь террористической группировки был задержан на территории Ирака. После этого аль-Багдади, который был ранен в ногу, доставили на американскую базу в Рас-эль-Айне, а затем перевезли на военную базу Соединенных Штатов Америки в сирийской провинции Хасака.

Согласно предварительной информации, туда же были перемещены еще несколько командиров исламских радикалов.

Напомним, в начале декабря официальный представитель департамента информации министерства обороны Ирака Яхья Расул рассказал о том, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (деятельность данной организации полностью запрещена на территории Российской Федерации) Абу Бакр аль-Багдади якобы получил серьезное ранение.

1 Организация запрещена на территории РФ.