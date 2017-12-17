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Турецкие СМИ рассказали, где находится лидер ИГИЛ аль-Багдади
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    Турецкие СМИ рассказали, где находится лидер ИГИЛ аль-Багдади

    19:16  17 Декабря 2017  /обновлено: 19:16  17 Декабря 2017
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    Турецкие СМИ рассказали, где находится лидер ИГИЛ аль-Багдади

    Анкара, 17 декабря. Американские военные якобы смогли захватить лидера так называемого «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщили в воскресенье турецкие СМИ.

    Как передает издание Yeni Safak, главарь террористической группировки был задержан на территории Ирака. После этого аль-Багдади, который был ранен в ногу, доставили на американскую базу в Рас-эль-Айне, а затем перевезли на военную базу Соединенных Штатов Америки в сирийской провинции Хасака.

    Согласно предварительной информации, туда же были перемещены еще несколько командиров исламских радикалов.

    Напомним, в начале декабря официальный представитель департамента информации министерства обороны Ирака Яхья Расул рассказал о том, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (деятельность данной организации полностью запрещена на территории Российской Федерации) Абу Бакр аль-Багдади якобы получил серьезное ранение.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #игил #аль-багдади
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