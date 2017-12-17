Не следовало бы делать такие заявления: в Госдуме отреагировали на слова Джонсона

Москва, 17 декабря. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего Россию со Спартой. По словам депутата, британскому ведомству «не следовало бы делать такие заявления».

Чепа отметил плохо знание Джонсоном истории.

«Если мы говорим о сломе Берлинской стены и кому-то кажется, что после этого должно последовать низложение России, то они глубоко ошибаются», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что НАТО обещало не продвигаться на восток, однако продолжает движение к российским границам. Так же «ничтожны» и заявления Запада, считает депутат.

По его словам, такие заявление Джонсона могут отрицательно повлиять на его визит в Москву.

«Это непродуманная политика министра иностранных дел. Не следовало бы делать такие заявления», — заявил Чепа RT.

Напомним, Джонсон провел аналогию между противостоянием Российской Федерации и Запада с историей греческих городов-государств Спарты и Афин. В ответ в МИД РФ британскому министру, чем закончились противоречия Афин и Спарты.