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Эксперты назвали пять самых смертельно опасных автомобилей на российском рынке
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    Эксперты назвали пять самых смертельно опасных автомобилей на российском рынке

    18:54  17 Декабря 2017  /обновлено: 18:54  17 Декабря 2017
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    Эксперты назвали пять самых смертельно опасных автомобилей на российском рынке

    Москва, 17 декабря. Аналитики составили список из пяти автомобилей на российском рынке, которые представляют наибольшую опасность для водителя и пассажиров при эксплуатации.

    В топ-5 машин, получивших только минимум звезд безопасности или не получивших их совсем, оказался хетчбэк DS3, который в случае серьезной аварии превратится в груду металлолома. На четвертом месте KIA Picanto находится, которые оказался немногим безопаснее обосновавшегося на третьей строчке KIA Rio. Оба авто, по мнению экспертов, имеют недостаточно надежные системы безопасности.

    Второе место занял получивший три звезды Renault Duster, система безопасности которого также не отличается совершенством. Первым в списке стал Fiat Punto, по итогам краш-тестов не получивший вообще ни одной звезды.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #безопасность #авто #fiat punto #краш-тест
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