Главные новости 17 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 17 декабря.

Бывший глава оборонного ведомства Украины и лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко раскрыл детали содержания письма, написанного экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко. Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко.

Маршрут газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящее время ведется на участке от России до Турции по дну Черного моря, будет изменен, сообщает турецкая газета Habertrk. СМИ сообщили об изменении маршрута «Турецкого потока».

Украинские пользователи соцсетей положительно оценили показанный на украинском телевидении сюжет, в котором Владимира Путина назвали президентом Украины. Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине.

Алексей Улюкаев провел первую ночь в Федеральном изоляторе №1 и рассказал о завтраке в «Кремлевском централе», а также своей усталости от общения с людьми. Сыт по горло: Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО и каше-сечке.

Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн высказал свое мнение о причинах плохого самочувствия пилотов американских истребителей F-35. Военный врач назвал вероятную причину плохого самочувствия пилотов F-35.

Голосование за название транспортной переправы между Кубанью и полуостровом Крым завершилось. С большим отрывом победил вариант «Крымский мост», сообщается на сайте голосования. Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью.

Константин Гецати стал победителем 18-сезона шоу «Битва экстрасенсов». Стало известно имя победителя 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов».

Против России могут ввести новые финансовые санкции, которые коснутся государственных облигаций. Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России.