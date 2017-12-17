Сирия, 17 декабря. К югу от Дамаска отмечались очередные случаи дезертирства среди террористов ИГ1. Атака «Джебхат Ан-Нусры»***1 на севере провинции Хама. США передислоцируют военную технику в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары в поддержку САА на окраине города Аль-Латамина на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в 500 метрах от города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; продолжают бои с «Ан-Нусрой» на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: задержало террористов, пожелавших добровольно сдаться САА на юге Дамаска; захватило дома местных жителей в подконтрольных курдам районах на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): подтвердила сообщение о гибели своего боевика в столкновениях с ИГ к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: напала на дом одного из местных жителей западного района Алеппо; провела атаку на позиции САА в северной части Хамы.

Международная коалиция: передислоцировала восемь вертолетов на военную базу США в Хасаке.

Провинция Дамаск

Правительственные подразделения продолжают окружать город Мугр Аль-Мир, расположенный в районе Западной Гуты Дамаска. После того как под контроль частей Сирийской арабской армии (САА) перешли холмы Дахер Аль-Асвад и Талул Аль-Наджар, от населенного пункта их отделяет всего лишь около 500 метров. Как передает новостное агентство Al Masdar News, город, вероятно, будет освобожден к концу дня. В настоящий момент столкновения отмечаются вблизи возвышенности Тель Марван, о чем сообщает Twitter-канал (sayed_ridha).

Оппозиционный военный источник в сети Twitter (AlqaiseAlolfe1) подтверждает сообщения о том, что в результате боев между террористами «Исламского государства» и Сирийской свободной армией (ССА) у деревни Ялда южнее Дамаска был нейтрализован один из исламистов вооруженной оппозиции.

Тем временем в рядах террористической группировки наметился разлад. Стало известно, что часть террористов ИГИЛ1 намеревалась добровольно сдаться силами САР в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад, однако ИГИЛовцы арестовали своих боевиков. Дальнейшая судьба дезертиров неизвестна.

Провинция Алеппо

Продолжается вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистской группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 недалеко от населенного пункта Расмус Аль-Сайяла, освобожденного несколькими днями ранее при помощи российских военных самолетов. Об ожесточенных боях сообщают новостной портал Aleppo 24, а также Twitter-канал (Newsmonitor7).

Боевики «Джебхат Ан-Нусры» совершили очередную вылазку на западе административного центра провинции. Несколько исламистов ворвались в дом одного из местных жителей в северо-западном районе Дахрат Авад. Однако благодаря оперативным действиям сирийских спецслужб нападавшие были арестованы. Те, кто оказал сопротивление при задержании — получили ранения, передает информационное агентство Al Hadath News. Напомним, ранее минометным обстрелам радикалов подверглось здание школы, вследствие чего несколько учеников пострадали.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в районах, находящихся под контролем Демократической армии Сирии**** (SDF), действуют боевики «Исламского государства». Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что небольшая группа террористов ИГИЛ захватила несколько домов мирных жителей деревни Аль-Шаса. Местные активисты уверены, что подобные налеты имеют место вследствие того, что курдские отряды, выступающие при поддержке Соединенных Штатов Америки, заключили тайный договор с ИГИЛовцами, по условиям которого радикалы сдали часть своих позиций в обмен на беспрепятственную эвакуацию вместе с оружием. Прежде всего от этого страдает местное население региона.

Провинция Хама

Интернет-портал EMC News Center, связанный с вооруженной оппозицией, заявляет о том, что боевики провели внезапную атаку на позиции сирийских войск к северу от Хамы, в результате чего исламистам удалось захватить населенные пункты Зелин и Аз-Зилакият. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики действительно начали наземное наступление в данном районе после интенсивных обстрелов, однако САА пришлось отступить лишь от КПП вблизи деревни Зелин. Под ударами также оказался преимущественно христианский город Мхарде, в то время как жители готовились к рождественским праздникам. На помощь войскам САР пришли ВКС РФ, совершившие несколько боевых вылетов вблизи города Аль-Латамина, откуда боевики вели огонь. После этого наступление приостановилось. Военные эксперты отмечают, что подобным образом радикалы пытаются отвлечь внимание правительственных сил от военных действий на юге провинции Идлиб, где САА успешно продвигается при помощи авиации РФ.

Провинция Хасака

На американскую военную базу в городе Аш-Шаддади прибыли восемь новых вертолетов Соединенных Штатов Америки, сообщает военный источник в соцсети Twitter (obretix). Посадочные площадки для них были построены в еще конце октября. Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на победу над «Исламским государством», спецслужбы США не спешат покинуть Сирийскую арабскую республику (САР), надеясь привести к власти своих сторонников из антиправительственных группировок. Стало известно о том, что из оставшихся отрядов вооруженной оппозиции и «Исламского государства» Вашингтон намерен сформировать так называемую «Новую сирийскую армию», радикалы которой выступят против законного правительства. Американские военные уже начали обучение исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)