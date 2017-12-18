Почему террористы тянут руки к Петербургу: командующий Нацгвардией СЗФО подвел итоги года. ФАН-ТВ

Уходящий 2017 года год запомнится Санкт-Петербургу терактом в метро. А ведь помимо этого в городе и регионе в течение года сотрудниками спецслужб было обезврежено свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов, предотвращено более 1500 попыток проникновения на особо важные объекты. Итоги года подвел командующий Северо-Западным округом войск Нацгвардии Сергей Захаркин.

С чем приходится сражаться правоохранителям и войскам Национальной гвардии в, казалось бы, мирное время? Об этом представители командования Северо-Западного военного округа рассказали в ходе итоговой пресс-конференции, на которой побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Недавно прозвучало выступление директора ФСБ по стране о предотвращенных терактах, задержанных лицах, – озвучивает основную мысль генерал-полковник. – К сожалению, очень большая когорта касается нас. Причем, как только Вооруженные силы Российской Федерации приступили к уничтожению масштабного террористического государства на территории Сирии, у них прекратились «пляски» с массовыми казнями в оранжевых костюмах. Но вместе с тем, эта «публика» полезла во все стороны, в том числе в Европу и сюда.

В общей сложности в России сегодня пытаются действовать различные террористические организации. Работа по выявлению и ликвидации представителей ведется непрерывно, сообщил Сергей Захаркин. Калининград и Санкт-Петербург наиболее подвержены нападкам, в первую очередь из-за своего географического расположения. Однако Северная столица является для боевиков прицельным объектом: огромный поток туристов со всего мира, множество стратегических зон (атомный флот, военные части, граница), и, конечно, большую роль играет культурный аспект. В общем, члены запрещенных организаций сочли бы грандиозным успехом подорвать общественный порядок именно в Петербурге.

– Меняются способы терактов, они постоянно ищут новые возможности, и нам на это приходится реагировать. Я хочу сказать, что, в общем, получается пресекать. Реагирование идет достаточно эффективное, – резюмирует Сергей Захаркин. – Вместе с тем, без поддержки населения, повторюсь, эта работа невозможно. Поэтому то, как реагируют, как участвуют люди во всех мероприятиях (в том числе, после теракта 3 апреля) – все это показывает, что Петербург – город особый, и у нас, наверное, особая категория жителей, которая думает и реагирует с высоким уровнем сострадания и человечности. Это очень приятно.

Отдельная головная боль для войск Национальной гвардии – неприкосновенность структур стратегического значения. В этом году наблюдается высокий интерес «определенных лиц» к особо важным объектам. Бороться с этими «лицами» приходится и в реальной жизни, и в киберпространстве.

– У нас было порядка полутора тысяч попыток проникновения на особо важные объекты на территории Северо-Западного округа. Просто к ним относиться нельзя. Вы понимаете, что и компоненты, и материалы, и документация – всё это имеет соответствующую ценность и интерес. И руки не вполне адекватных желающих на это посмотреть, к сожалению, тянутся, – комментирует Сергей Захаркин.

Еще одно отдельное направление работы – это обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, когда отряды полиции, Нацгвардии и других подразделений правоохранителей мобилизуются по максимуму. Так, например, во время проведения Кубка конфедераций у граждан России и иностранных гостей было изъято более 200 единиц оружия, на которое не было соответствующих разрешительных документов. И в Северо-Западном регионе это нормальная практика:

– Масштаб наших мероприятий таков, что в стране мало где проводится подобное. «Бессмертный полк» – почти миллион человек, праздник «Алые паруса» – два с половиной миллиона, Военно-морской парад, мероприятия с участием международных организаций: Юридический, Экономический форумы, Межпарламентская Ассамблея... Это мероприятия с участием рекордного количества стран, и это налагало особые условия.

В пресс-конференции, помимо Сергея Захаркина, также принимали участие его заместитель по организации вневедомственной охраны, полковник Михаил Соболев и начальник пресс-службы, полковник Валерий Викторов. Представители командования войск Национальной гвардии СЗФО дружно отметили, что нагрузка на правоохранителей Северо-Западного округа превышает среднюю по России. И рассказали про еще один значительный «фактор неспокойствия»:

– Остается определенной угрозой экстремизм. Проявления достаточно малочисленны, но, к сожалению, очень плохо, что в этом участвует молодежь, причем далеко не всегда понимая мотивы, задачи. Но зато готовые идти куда-то с коктейлями Молотова и другими средствами, хотя сами не могут определить целей своих действий. Наверное, в этом плане тоже надо вести разъяснительную работу, потому что это – угроза для всего общества. И страдают в первую очередь, всегда невинные люди! – подчеркивает Сергей Захаркин.

Для профилактики экстремистских явлений и успешной работы по обеспечению безопасности вообще в принципе, правоохранителям очень нужно понимание со стороны общественности: спокойное отношение к проводимым мероприятиям, участие и содействие, соблюдение правил. Новая «горячая пора» – Чемпионат Мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Сергей Захаркин заявил, что окружные войска Национальной гвардии начнут выполнять программу по подготовке к этому событию уже с 10 января, а чуть позже полковник Михаил Соболев даст такую же детальную конференцию, посвященную ЧМ.

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