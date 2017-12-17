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Политика
Статья The Irish Times о Путине стала новогодним сюрпризом для США — Пушков
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    Статья The Irish Times о Путине стала новогодним сюрпризом для США — Пушков

    20:00  17 Декабря 2017
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    Статья The Irish Times о Путине стала новогодним сюрпризом для США — Пушков

    Москва, 17 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал опубликованную в газете The Irish Times статью, в которой говорилось о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин стал новым лидером на Ближнем Востоке.

    Как отметило ирландское издание, российская сторона сохраняет хорошие отношения с Тегераном и Эр-Риядом. Кроме того, Москва смогла привлечь Турцию и Иран к переговорам, посвященным мирному урегулированию конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    По словам сенатора, данный материал стал новогодним сюрпризом для политиков из США. 

    «The Irish Times: «Влияние России на Ближнем Востоке достигло масштабов, невиданных со времен СССР». Новогодний сюрприз для Маккейна, Болтона и Ко», — иронично объяснил российский парламентарий.

    Напомним, ранее глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указал на то, что в Сирии президент России Владимир Путин поменял правила игры и закрепил за Москвой статус гаранта суверенности стран Ближнего Востока.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #пушков
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