Статья The Irish Times о Путине стала новогодним сюрпризом для США — Пушков

Москва, 17 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал опубликованную в газете The Irish Times статью, в которой говорилось о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин стал новым лидером на Ближнем Востоке.

Как отметило ирландское издание, российская сторона сохраняет хорошие отношения с Тегераном и Эр-Риядом. Кроме того, Москва смогла привлечь Турцию и Иран к переговорам, посвященным мирному урегулированию конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам сенатора, данный материал стал новогодним сюрпризом для политиков из США.

«The Irish Times: «Влияние России на Ближнем Востоке достигло масштабов, невиданных со времен СССР». Новогодний сюрприз для Маккейна, Болтона и Ко», — иронично объяснил российский парламентарий.

"Irish Times": "Влияние России на Бл. Востоке достигло масштабов, невиданных со времен СССР". Новогодний сюрприз для Маккейна, Болтона и Ко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 17, 2017

Напомним, ранее глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указал на то, что в Сирии президент России Владимир Путин поменял правила игры и закрепил за Москвой статус гаранта суверенности стран Ближнего Востока.