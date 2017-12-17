Сирия и Ирак нашли у ИГ мины нового поколения: эксперт рассказал о главных путях поставок боевиков

В ходе разминирования территорий Сирии и Ирака, освобожденных от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), военнослужащие обнаружили большое количество мин нового поколения, передает канал в сети Telegram Directorate 4, специализирующийся на мониторинге деятельности исламистских группировок.

Отмечается, что корпус такой мины вмещает до семи килограмм взрывчатого вещества, и, таким образом, устройство может задержать автомобиль или целый отряд пехоты. При этом оно защищено от разминирования специальной системой, которую, впрочем, саперам все же удалось взломать. Обычно боевики буквально усеивают минами территории перед сдачей. Как предполагает Directorate 4, один небольшой поселок, ранее подконтрольный ИГИЛ1, может таить в себе сотни или даже тысячи подобных взрывных устройств.

Кроме того, мины имеют явные признаки фабричного производства — об этом говорят их штампованные корпуса и специальные резиновые прокладки. Отмечается, что они могли изготавливаться на одном из подпольных заводов террористов. При этом всего несколько дней назад британская компания Conflict Armament Research, которая занимается наблюдением за поставками оружия, опубликовала отчет, доказывающий, что вооружение к ИГ1 могло попасть через боевиков-оппозиционеров, которых, в свою очередь, спонсировали Соединенные Штаты.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин подчеркнул в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН), что «Исламское государство» имеет множество различных путей снабжения. Таким образом, они могли получить их через Сирийскую свободную армию (ССА), напрямую от США, или же террористы, действительно, смогли наладить подобное производство, но на основании тех ресурсов, которыми обеспечивают их внешние спонсоры.

«Все эти факты, которые теперь появляются, свидетельствуют о том, что «Исламское государство очень неплохо вооружалось американцами, поскольку ИГИЛ — это инструмент в руках англосаксов в борьбе против правительства Башара Асада и России, которая помогает законно избранным властям Сирии. Поэтому рассматривать террористов ИГ отдельно от действий США неправильно, ведь тогда будет искажена реальная картина. Я приведу вам недавний пример: самолеты российских ВКС летят бомбить террористов, американская авиация вылетает навстречу и мешает нашим воздушным силам добивать боевиков. В этом и заключается позиция США», — отмечает собеседник ФАН.

Таким образом, не столько важно через кого именно, сколько — кто именно осуществляет поставки вооружений для боевиков «Исламского государства». Эксперт уверен, что этим спонсором являются Соединенные Штаты, у которых есть немало способов обеспечивать террористов в Сирии.

«Существует множество каналов поставок вооружений ИГИЛ. Это и частные военные компании, и частные логистические компании, которые практикуют свою деятельность и на черных рынках оружия. Сюда также относится и «умеренная оппозиция», которая на самом деле представляет собой часть ИГ, но легализованную американцами. Это было сделано как раз для того, чтобы передавать через нее команды, разведданные и поставлять вооружение», — убежден Александр Жилин.

Сейчас же, когда «Исламское государство» потерпело поражение в Сирии, а российская сторона сконцентрировалась на развитии мирного урегулирования кризиса, Вашингтон собирает новую орду боевиков, значительную часть которой составят остатки ИГ. Это еще одно подтверждение того, что американцы опираются на политику террора и продолжат придерживаться ее, считает наш собеседник.

«Вместо того, чтобы активно включиться в политический процесс и готовится к выборам, к нормализации обстановки в Сирии, США приступили к формированию новой антиасадовской армии. Из кого? Из ИГИЛ. Будут привлекаться остатки отрядов боевиков, которые еще остаются в САР. Кроме того, значительная часть группировки были выведена американцами заранее, чтобы наши силы не уничтожили их там. Самый большой контингент был переброшен в Афганистан. Поэтому Соединенные Штаты и дальше будут использовать «Исламское государство» как свое оружие», — уверен эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.