Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине

Киев, 17 декабря. Украинские пользователи соцсетей положительно оценили показанный на украинском телевидении сюжет, в котором Владимира Путина назвали президентом Украины.

Сюжет о ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина показали на принадлежащем Арсению Яценюку и жене главы МВД Украины Арсена Авакова телеканале Espreso. В сюжете российский лидер представлен как «президент Украины».

На ошибку обратил внимание депутат Верховной рады Михаил Добкин. В микроблоге Twitter нардеп назвал сотрудников телеканала «придурками» и призвал «не палиться по-глупому». Но в комментариях к сообщению Добкина пользователи положительно отозвались об ошибке сотрудников телеканала, отметив их прозорливость.

«Еспрессо смотрит в завтрашний день», — написал пользователь Руслан Губайдуллин.

всегда было так и никак иначе — Антон (@o7iDoz5icJk58pJ) December 16, 2017

Другие отметили заслуги президента России.

«Они не «палятся». Они мечтают!», — поправил нардепа пользователь Алекснадр П.

Браво Путин!!! — Олимпиева Татьяна (@qaz9112511) December 16, 2017

Бывшие соотечественники посоветовали сотрудникам телеканала способ, как воплотить мечты в реальность.