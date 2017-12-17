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Украина
Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине
Украина
Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине
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    Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине

    7:38  17 Декабря 2017  /обновлено: 7:38  17 Декабря 2017
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    Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине

    Киев, 17 декабря. Украинские пользователи соцсетей положительно оценили показанный на украинском телевидении сюжет, в котором Владимира Путина назвали президентом Украины.

    Сюжет о ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина показали на принадлежащем Арсению Яценюку и жене главы МВД Украины Арсена Авакова телеканале Espreso. В сюжете российский лидер представлен как «президент Украины».

    На ошибку обратил внимание депутат Верховной рады Михаил Добкин. В микроблоге Twitter нардеп назвал сотрудников телеканала «придурками» и призвал «не палиться по-глупому». Но в комментариях к сообщению Добкина пользователи положительно отозвались об ошибке сотрудников телеканала, отметив их прозорливость.

    «Еспрессо смотрит в завтрашний день», — написал пользователь Руслан Губайдуллин.

    Другие отметили заслуги президента России.

    «Они не «палятся». Они мечтают!», — поправил нардепа пользователь Алекснадр П.

    Бывшие соотечественники посоветовали сотрудникам телеканала способ, как воплотить мечты в реальность.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #украина #соцсети
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