Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине
Киев, 17 декабря. Украинские пользователи соцсетей положительно оценили показанный на украинском телевидении сюжет, в котором Владимира Путина назвали президентом Украины.
Сюжет о ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина показали на принадлежащем Арсению Яценюку и жене главы МВД Украины Арсена Авакова телеканале Espreso. В сюжете российский лидер представлен как «президент Украины».
На ошибку обратил внимание депутат Верховной рады Михаил Добкин. В микроблоге Twitter нардеп назвал сотрудников телеканала «придурками» и призвал «не палиться по-глупому». Но в комментариях к сообщению Добкина пользователи положительно отозвались об ошибке сотрудников телеканала, отметив их прозорливость.
«Еспрессо смотрит в завтрашний день», — написал пользователь Руслан Губайдуллин.
всегда было так и никак иначе— Антон (@o7iDoz5icJk58pJ) December 16, 2017
Другие отметили заслуги президента России.
«Они не «палятся». Они мечтают!», — поправил нардепа пользователь Алекснадр П.
Браво Путин!!!— Олимпиева Татьяна (@qaz9112511) December 16, 2017
Бывшие соотечественники посоветовали сотрудникам телеканала способ, как воплотить мечты в реальность.
Привет из Крыма. Хотите президента как Путин? Есть выход. Проводите референдумы о воссоединении с Россией в областях Малороссии и Новороссии.— ZaVVP (@Za__VVP) December 15, 2017