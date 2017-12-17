Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

Киев, 17 декабря. Бывший глава оборонного ведомства Украины и лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко раскрыл детали содержания письма, написанного экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко.

Подробности он раскрыл на своей странице в социальной сети Facebook.

Скандальный политик отметил, что бывший грузинский лидер в своем письме призвал Порошенко к старту переговоров в интересах страны, а также подверг критике киевское руководство, при этом не упоминая фамилию действующего президента, пишет «Инфореактор».

Гриценко отметил, что такие шаги Саакашвили оказались очень неожиданными для его соратников.

По его словам, экс-президента Грузии не надо корить за такой поступок.

«Попробуйте представить себя на месте Михаила», — написал Гриценко.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Саакашвили написал лидеру Украины Порошенко «примирительное» письмо.