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Украина
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Украина
Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко
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    Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

    7:30  17 Декабря 2017  /обновлено: 7:30  17 Декабря 2017
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    Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

    Киев, 17 декабря. Бывший глава оборонного ведомства Украины и лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко раскрыл детали содержания письма, написанного экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко.

    Подробности он раскрыл на своей странице в социальной сети Facebook.

    Скандальный политик отметил, что бывший грузинский лидер в своем письме призвал Порошенко к старту переговоров в интересах страны, а также подверг критике киевское руководство, при этом не упоминая фамилию действующего президента, пишет «Инфореактор».

    Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

    Гриценко отметил, что такие шаги Саакашвили оказались очень неожиданными для его соратников. 

    По его словам, экс-президента Грузии не надо корить за такой поступок.

    «Попробуйте представить себя на месте Михаила», — написал Гриценко. 

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Саакашвили написал лидеру Украины Порошенко «примирительное» письмо.  

    Раскрыты неожиданные подробности о содержании письма Саакашвили Порошенко

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #саакашвили #гриценко #письмо
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