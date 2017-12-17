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Технологии
Google закроет проект дополненной реальности Tango в 2018 году
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    Google закроет проект дополненной реальности Tango в 2018 году

    7:19  17 Декабря 2017  /обновлено: 7:19  17 Декабря 2017
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    Google закроет проект дополненной реальности Tango в 2018 году

    Вашингтон, 17 декабря. Американская корпорация Google отключит в начале марта будущего года поддержку проекта дополненной реальности Tango. Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта, опубликованном через социальные сети в минувшую субботу.

    «Спасибо нашему невероятному сообществу создателей, которые достигли прогресса в Tango в течение последних трех лет», — передает текст сообщения РБК.

    Вместо Tango корпорация презентовала платформу ARCore, которой не нужны были дополнительные сенсоры на камере смартфона. Tango позволяла с помощью гаджета с точностью измерять расстояние перед человеком, который держит девайс, и прокладывать маршрут.

    Google закроет проект дополненной реальности Tango в 2018 году

    На сегодняшний день мобильные приложения на платформе ARCore доступны обладателям Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S8. 

    Ранее пользователи пожаловались на перебои работы сервисов компании Google

    Автор: Дана Балан
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    #google #технологии
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