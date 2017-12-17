Google закроет проект дополненной реальности Tango в 2018 году

Вашингтон, 17 декабря. Американская корпорация Google отключит в начале марта будущего года поддержку проекта дополненной реальности Tango. Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта, опубликованном через социальные сети в минувшую субботу.

«Спасибо нашему невероятному сообществу создателей, которые достигли прогресса в Tango в течение последних трех лет», — передает текст сообщения РБК.

Вместо Tango корпорация презентовала платформу ARCore, которой не нужны были дополнительные сенсоры на камере смартфона. Tango позволяла с помощью гаджета с точностью измерять расстояние перед человеком, который держит девайс, и прокладывать маршрут.

На сегодняшний день мобильные приложения на платформе ARCore доступны обладателям Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S8.

Ранее пользователи пожаловались на перебои работы сервисов компании Google.