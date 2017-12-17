Украина потеряла 150 тысяч человек за девять месяцев
Киев, 17 декабря. За три квартала 2017 года население Украины сократилось более чем на 150 тысяч человек. Об этом со ссылкой на Госстат сообщают украинские СМИ.
По мнению специалистов, плохая демография на Украине связана с высокой смертностью и низкой рождаемостью. По последнему показателю страна оказалась на 172-м месте в рейтинге ООН.
На рождаемость на Украине влияют несколько факторов. К ним эксперты относят неудовлетворительное финансовое положение населения, недостаточные социальные гарантии и вооруженный конфликт на юго-востоке страны.
Всего с 1993 по 2016 год население Украины сократилось почти на 10 млн. В настоящее время в стране проживают 42,8 млн человек.