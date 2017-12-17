Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинские пользователи помечтали о президенте Украины Владимире Путине
Украина
Сторонники Саакашвили рассказали, в каком случае возможно «примирение» с Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сторонники Саакашвили рассказали, в каком случае возможно «примирение» с Порошенко

    7:06  17 Декабря 2017  /обновлено: 7:06  17 Декабря 2017
    155

    Сторонники Саакашвили рассказали, в каком случае возможно «примирение» с Порошенко

    Киев, 17 декабря. Единомышленники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщили, что им неизвестно, писал ли их лидер письмо к украинскому президенту Петру Порошенко с предложением о примирении.

    По имеющимся данным, в команде грузинского политика рассказали, что примирение сторон возможно только в случае выполнения всех условий, а именно: введения антикоррупционного суда, принятия закона о выборах, а также закона об импичменте. Кроме того, сторонники Саакашкили настаивают на увольнении генерального прокурора Украины, передает РЕН ТВ.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-лидер Грузии якобы написал Порошенко письмо с предложением «помириться». 

    На своей странице в социальной сети Facebook экс-глава Одесской области призывал своих сторонников выйти 17 декабря на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #порошенко #письмо
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть