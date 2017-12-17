Сторонники Саакашвили рассказали, в каком случае возможно «примирение» с Порошенко

Киев, 17 декабря. Единомышленники экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщили, что им неизвестно, писал ли их лидер письмо к украинскому президенту Петру Порошенко с предложением о примирении.

По имеющимся данным, в команде грузинского политика рассказали, что примирение сторон возможно только в случае выполнения всех условий, а именно: введения антикоррупционного суда, принятия закона о выборах, а также закона об импичменте. Кроме того, сторонники Саакашкили настаивают на увольнении генерального прокурора Украины, передает РЕН ТВ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-лидер Грузии якобы написал Порошенко письмо с предложением «помириться».

На своей странице в социальной сети Facebook экс-глава Одесской области призывал своих сторонников выйти 17 декабря на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко.