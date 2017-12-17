Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России

Казань, 17 декабря. Против России могут ввести новые финансовые санкции, которые коснутся государственных облигаций. Об этом выступая на коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана в Казани заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

По мнению министра, санкции могут коснуться государственных облигаций. Значительную их часть в настоящее время скупают иностранные участники финансовых рынков, поскольку это «надежная и доходная инвестиция». Министр отметил, что Россия выглядит «намного лучше» других стран с развивающейся экономикой.

Силуанов подчеркнул, что к возможным санкциям готовятся путем уменьшения дефицита бюджета. Также министр отметил, что будут снижены выпуск облигаций и траты федеральных резервов.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении ввести «очень серьезную порцию санкций» против России в феврале 2018 года. Об этом сообщила Газета.ru. По словам украинского министра, пока обсуждается вопрос о том, каким образом построить «систему давления».