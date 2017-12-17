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Украина
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Экономика
Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России
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    Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России

    6:43  17 Декабря 2017  /обновлено: 6:43  17 Декабря 2017
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    Силуанов предупредил об угрозе новых санкций в отношении России

    Казань, 17 декабря. Против России могут ввести новые финансовые санкции, которые коснутся государственных облигаций. Об этом выступая на коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана в Казани заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

    По мнению министра, санкции могут коснуться государственных облигаций. Значительную их часть в настоящее время скупают иностранные участники финансовых рынков, поскольку это «надежная и доходная инвестиция». Министр отметил, что Россия выглядит «намного лучше» других стран с развивающейся экономикой.

    Силуанов подчеркнул, что к возможным санкциям готовятся путем уменьшения дефицита бюджета. Также министр отметил, что будут снижены выпуск облигаций и траты федеральных резервов.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении ввести «очень серьезную порцию санкций» против России в феврале 2018 года. Об этом сообщила Газета.ru. По словам украинского министра, пока обсуждается вопрос о том, каким образом построить «систему давления».

    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #силуанов #экономика #финансы
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