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Украина
Обвал украинской гривны продолжится в 2018 году — эксперт
Украина
Обвал украинской гривны продолжится в 2018 году — эксперт
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    Обвал украинской гривны продолжится в 2018 году — эксперт

    5:58  17 Декабря 2017  /обновлено: 5:58  17 Декабря 2017
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    Обвал украинской гривны продолжится в 2018 году — эксперт

    Киев, 17 декабря. Падение курса украинской гривны и ее обесценивание по отношению ко всем мировым валютам продолжится в 2018 году. Об этом директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров написал в социальной сети Facebook.

    Эксперт отметил, что обвал национальной валюты Украины наблюдался всю минувшую неделю и к вечеру пятницы котировки установились на уровне 27,71-27,74 гривен за доллар. Гончаров подчеркнул, что за сутки украинская национальная валюта обесценилась на 20 копеек.

    Эксперт считает, что падение курса гривны продолжится в 2018 году из-за грубых просчетов украинских властей.

    «Наша нацвалюта судя по всему и дальше будет обесцениваться. Это ж сколько (!) грубых просчетов нужно было допустить министрам и нардепам, чтобы после резкого падения котировок «американца» сразу после повышения 14 декабря ключевой ставки ФРС на 0,25 процентных пункта стоимость гривны просто обрушилась», — отметил Гончаров.

    По словам эксперта, на курсе национальной валюты в 2018 году негативно скажется покупка Минфином Украины более четырех млрд долларов, которые потребуются для покрытия «долговых затрат» страны в 2018 году.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #падение гривны #курс #гривна
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