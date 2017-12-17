Киев, 17 декабря. Падение курса украинской гривны и ее обесценивание по отношению ко всем мировым валютам продолжится в 2018 году. Об этом директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров написал в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что обвал национальной валюты Украины наблюдался всю минувшую неделю и к вечеру пятницы котировки установились на уровне 27,71-27,74 гривен за доллар. Гончаров подчеркнул, что за сутки украинская национальная валюта обесценилась на 20 копеек.

Эксперт считает, что падение курса гривны продолжится в 2018 году из-за грубых просчетов украинских властей.

«Наша нацвалюта судя по всему и дальше будет обесцениваться. Это ж сколько (!) грубых просчетов нужно было допустить министрам и нардепам, чтобы после резкого падения котировок «американца» сразу после повышения 14 декабря ключевой ставки ФРС на 0,25 процентных пункта стоимость гривны просто обрушилась», — отметил Гончаров.

По словам эксперта, на курсе национальной валюты в 2018 году негативно скажется покупка Минфином Украины более четырех млрд долларов, которые потребуются для покрытия «долговых затрат» страны в 2018 году.