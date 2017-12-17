Улюкаеву подберут камеру и сокамерников после беседы с психологами

Москва, 17 декабря. Бывшему министру экономики Алексею Улюкаеву подберут сокамерников и камеру после его беседы с психологами СИЗО. Об этом со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова сообщает РИА Новости.

Мельников отметил, что изначально экс-министра поместили в общую камеру, но по его собственной просьбе и просьбе правозащитников перевели карантинную камеру без сокамерников. Ответственный секретарь ОНК Москвы отметил, что новую камеру для Улюкаева подберут после общения с психологами.

«С ним проведут беседу психологи СИЗО, чтобы определить, к кому его подселить в общей камере, дабы не возникало конфликтов», — сообщил Мельников.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Алексей Улюкаев пожаловался в изоляторе на высокое давление. Кроме того, эск-министр сообщил, что у него нет с собой лекарств, которые он принимает постоянно.