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Украина
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Название «Крымский мост» в ближайшее время нанесут на карты и указатели
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    Название «Крымский мост» в ближайшее время нанесут на карты и указатели

    5:17  17 Декабря 2017  /обновлено: 5:17  17 Декабря 2017
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    Название «Крымский мост» в ближайшее время нанесут на карты и указатели

    Симферополь, 17 декабря. Официальное название моста между Кубанью и Крымом появится на картах и топографических указателях в ближайшее время. Об этом со ссылкой на информационный центр «Крымский мост» сообщает телеканал «РЕН».

    Название для переправы выбрали жители России в результате проведенного Минтрансом РФ голосования. С большим отрывом от других вариантов в опросе победил «Крымский мост», сообщает Газета.ru.

    Вторым по популярности названием стал «Керченский мост». Название «Мост воссоединение» стало лишь третьим по популярности вариантом.

    Автор: Виталий Малясев
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    #крым #мост
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