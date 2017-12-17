Название «Крымский мост» в ближайшее время нанесут на карты и указатели

Симферополь, 17 декабря. Официальное название моста между Кубанью и Крымом появится на картах и топографических указателях в ближайшее время. Об этом со ссылкой на информационный центр «Крымский мост» сообщает телеканал «РЕН».

Название для переправы выбрали жители России в результате проведенного Минтрансом РФ голосования. С большим отрывом от других вариантов в опросе победил «Крымский мост», сообщает Газета.ru.

Вторым по популярности названием стал «Керченский мост». Название «Мост воссоединение» стало лишь третьим по популярности вариантом.