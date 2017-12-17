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Украина
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Украина
Саакашвили рассказал подробности своего задержания и пребывания в изоляторе
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    Саакашвили рассказал подробности своего задержания и пребывания в изоляторе

    5:04  17 Декабря 2017  /обновлено: 5:04  17 Декабря 2017
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    Саакашвили рассказал подробности своего задержания и пребывания в изоляторе

    Киев, 17 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» рассказал о «крайне доброжелательном» отношении в изоляторе и поделился деталями своего задержания.

    Саакашвили рассказал, что в день его задержания представители силовых ведомств Украины в течение 45 минут пытались взломать дверь в квартиру, в которой он находился. Политик отметил, что «все сотовые сигналы были искусственным путем подавлены», поэтому ему пришлось выйти на крышу, чтобы предупредить свою команду о происходящем. По словам Саакашвили, таким образом ему удалось выиграть пару часов на то, чтобы во дворе дома успели собраться журналисты и его сторонники.

    Политик рассказал, что не дал надеть на себя наручники на крыше, а вернувшись в квартиру, попросил правоохранителей дать ему возможность принять душ. Но в квартире произошла потасовка, в результате которой на Саакашвили все же надели наручники.

    Также политик рассказал о пребывании в изоляторе. По словам Саакашвили, сотрудники изолятора выделили ему единственную камеру с душем и относились «крайне доброжелательно».

    «Это была камера под номером 13, единственная камера, где есть душ. От еды я отказывался, чай приносили. Отношение — крайне доброжелательное. Первый день был непривычным, так как я привык к свободе, но на второй день я чувствовал себя абсолютно спокойно и был мобилизован», — отметил политик.

    В то же время Саакашвили рассказал, что во дворе изолятора постоянно звучала «безвкусная русская музыка». Политик считает, что ее включали, чтобы он не мог слышать участников проходящей рядом со зданием акции в его поддержку.

    Ранее Газета.ru сообщила, что Михаил Саакашвили написал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором «предлагает деэскалацию». Но сторонники экс-губернатора Одесской области заявили, что ничего не знают о послании.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #саакашвили #задержание #изолятор
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