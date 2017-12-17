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Технологии
В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит
Технологии
В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит
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    В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит

    4:40  17 Декабря 2017  /обновлено: 4:41  17 Декабря 2017
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    В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит

    Вашингтон, 17 декабря. Ученые из Университета штата Флорида создали сверхпроводящий магнит, мощностью магнитного поля в тысячи раз превосходящий обычный железняк.

    Необычные свойства новой разработки объясняются использованием катушек из низкотемпературного сверхпроводника, которые составляют внешнюю часть магнита, и катушек их высокотемпературного сверхпроводника внутри аппарата.

    Мощность магнитного поля, которое можно создать с помощью нового магнита, составляет 32 тесла.  Это на треть больше, чем предыдущий рекорд сверхпроводящих магнитов. Но его создатели отмечают, что их творение — лишь первый магнит подобной конфигурации, и в будущем мощность сверхпроводящих магнитов может превысить 100 тесла.

     

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #физики #разработка
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