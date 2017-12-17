В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит
Вашингтон, 17 декабря. Ученые из Университета штата Флорида создали сверхпроводящий магнит, мощностью магнитного поля в тысячи раз превосходящий обычный железняк.
Необычные свойства новой разработки объясняются использованием катушек из низкотемпературного сверхпроводника, которые составляют внешнюю часть магнита, и катушек их высокотемпературного сверхпроводника внутри аппарата.
Мощность магнитного поля, которое можно создать с помощью нового магнита, составляет 32 тесла. Это на треть больше, чем предыдущий рекорд сверхпроводящих магнитов. Но его создатели отмечают, что их творение — лишь первый магнит подобной конфигурации, и в будущем мощность сверхпроводящих магнитов может превысить 100 тесла.
National MagLab’s latest magnet snags world record, marks new era of scientific discovery https://t.co/MDvzVkXCyu pic.twitter.com/UpvWVvsGa2— LightStoreUSA.com (@LightStoreUSA) December 12, 2017