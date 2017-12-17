В США создали самый мощный сверхпроводящий магнит

Вашингтон, 17 декабря. Ученые из Университета штата Флорида создали сверхпроводящий магнит, мощностью магнитного поля в тысячи раз превосходящий обычный железняк.

Необычные свойства новой разработки объясняются использованием катушек из низкотемпературного сверхпроводника, которые составляют внешнюю часть магнита, и катушек их высокотемпературного сверхпроводника внутри аппарата.

Мощность магнитного поля, которое можно создать с помощью нового магнита, составляет 32 тесла. Это на треть больше, чем предыдущий рекорд сверхпроводящих магнитов. Но его создатели отмечают, что их творение — лишь первый магнит подобной конфигурации, и в будущем мощность сверхпроводящих магнитов может превысить 100 тесла.