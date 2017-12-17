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Разведка ФРГ поделилась со СМИ данными с критикой России до их обнародования
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    Разведка ФРГ поделилась со СМИ данными с критикой России до их обнародования

    4:06  17 Декабря 2017  /обновлено: 4:07  17 Декабря 2017
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    Разведка ФРГ поделилась со СМИ данными с критикой России до их обнародования

    Берлин, 17 декабря. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) негласно делилась с избранными журналистами информацией с критикой России, до того как глава ведомства раскрыл их. Об этом сообщает Tagesspiegel.

    Издание отмечает, что в ноябре 2017 года глава ведомства Бруно Каль объявил о «потенциальной угрозе» со стороны России. Представители СМИ восприняли откровение Каля как непривычный для BND акт гласности. Но позже в комментарии Tagesspiegel ведомство подтвердило, что речь Каля предварительно разослали некоторым журналистам. В то же время в службе подчеркнули, что в предоставленном СМИ сообщении не содержалось важной информации.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #германия #сми #разведка
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