Разведка ФРГ поделилась со СМИ данными с критикой России до их обнародования

Берлин, 17 декабря. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) негласно делилась с избранными журналистами информацией с критикой России, до того как глава ведомства раскрыл их. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в ноябре 2017 года глава ведомства Бруно Каль объявил о «потенциальной угрозе» со стороны России. Представители СМИ восприняли откровение Каля как непривычный для BND акт гласности. Но позже в комментарии Tagesspiegel ведомство подтвердило, что речь Каля предварительно разослали некоторым журналистам. В то же время в службе подчеркнули, что в предоставленном СМИ сообщении не содержалось важной информации.