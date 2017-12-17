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Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе
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    Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

    3:45  17 Декабря 2017  /обновлено: 3:45  17 Декабря 2017
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    Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе

    Лос-Анджелес, 17 декабря. Пять человек, включая девятилетнего ребенка, пострадали в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает телеканал NBC.

    Инцидент произошел в северной части города в ночь на субботу. Неизвестный открыл огонь из автомобиля. В результате нападения ранения получили пять человек, в том числе девятилетняя девочка. Специалисты оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое.

    О задержании злоумышленника пока не сообщается, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

    О похожем случае ранее сообщил телеканала «360». В результате стрельбы в учебном заведении погибли сотрудница университета в округе Бивер (штат Пенсильвания) и ее супруг. По сообщению СМИ, мужчина пришел на работу к погибшей и застрелил ее, после чего покончил с собой.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #стрельба #пострадавшие #лос-анджелес
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