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Пушков: Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе
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    Пушков: Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе

    3:28  17 Декабря 2017  /обновлено: 3:28  17 Декабря 2017
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    Пушков: Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе

    Москва, 17 декабря. Новый канцлер Австрии Себастьян Курц не понравится многим на Западе из-за взглядов на отношения с Россией и позиции по мигрантам. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе: он против обязательных квот на мигрантов и сторонник форсирования разрядки с Россией», — написал сенатор.

    Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Австрии сформировано коалиционное правительство. Канцлером страны стал лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. В коалицию также вошла Австрийская партия свободы.

    После образования коалиции Курц заявил, что правительство не станет менять санкционную политику Австрии в отношении России, сообщает Газета.ru. Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что ему была бы «по душе» отмена антироссийских санкций.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #австрия #пушков
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