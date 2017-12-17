Москва, 17 декабря. Новый канцлер Австрии Себастьян Курц не понравится многим на Западе из-за взглядов на отношения с Россией и позиции по мигрантам. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе: он против обязательных квот на мигрантов и сторонник форсирования разрядки с Россией», — написал сенатор.

Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Австрии сформировано коалиционное правительство. Канцлером страны стал лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. В коалицию также вошла Австрийская партия свободы.

После образования коалиции Курц заявил, что правительство не станет менять санкционную политику Австрии в отношении России, сообщает Газета.ru. Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что ему была бы «по душе» отмена антироссийских санкций.