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МВД расследует получение травм журналистом ВГТРК на суде над Улюкаевым
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    МВД расследует получение травм журналистом ВГТРК на суде над Улюкаевым

    3:14  17 Декабря 2017  /обновлено: 3:14  17 Декабря 2017
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    МВД расследует получение травм журналистом ВГТРК на суде над Улюкаевым

    Москва, 17 декабря. МВД расследует обстоятельства, при которых видеоинженер телекомпании ВГТРК Владислав Мирзоянц получил телесные повреждения в ходе судебного заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС.

    Инцидент произошел перед заседанием, на котором суд огласил приговор в отношении бывшего министра экономического развития России. По словам потерпевшего, его обидчиком стал журналист издания Газета.ru Владимир Ващенко, толкнувший и ударивший своего коллегу.

    В свою очередь, Ващенко признает, что был не прав, однако зачинщиком конфликта считает Мирзоянца. Журналист Газеты.ru выразил сожаление в связи с тем, что Мирзоянц был вынужден обратиться за помощью медиков, — пишет РИА Новости.

    Ранее телеканал «360» сообщал о необычном происшествии на индийской свадьбе, где на торжество явился тигр.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #суд #драка #улюкаев #журналисты
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