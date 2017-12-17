МВД расследует получение травм журналистом ВГТРК на суде над Улюкаевым

Москва, 17 декабря. МВД расследует обстоятельства, при которых видеоинженер телекомпании ВГТРК Владислав Мирзоянц получил телесные повреждения в ходе судебного заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел перед заседанием, на котором суд огласил приговор в отношении бывшего министра экономического развития России. По словам потерпевшего, его обидчиком стал журналист издания Газета.ru Владимир Ващенко, толкнувший и ударивший своего коллегу.

В свою очередь, Ващенко признает, что был не прав, однако зачинщиком конфликта считает Мирзоянца. Журналист Газеты.ru выразил сожаление в связи с тем, что Мирзоянц был вынужден обратиться за помощью медиков, — пишет РИА Новости.

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