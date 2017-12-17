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Украина
Польша потеряла экономический интерес к Украине и заинтересовалась Белоруссией
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    Польша потеряла экономический интерес к Украине и заинтересовалась Белоруссией

    3:04  17 Декабря 2017  /обновлено: 3:04  17 Декабря 2017
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    Польша потеряла экономический интерес к Украине и заинтересовалась Белоруссией

    Киев, 17 декабря. В Польше потеряли экономический интерес к Украине и переориентировались на Белоруссию. Об этом со ссылкой на заявление директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко сообщает «ПолитНавигатор».

    Бондаренко отметил, что ранее Украина вместе с Польшей составляла единый транспортный коридор между Европой, Россией и Азией. Через этот коридор двигались «огромные потоки энергоносителей, товаров, людей, услуг». Но теперь Варшава ориентируется на Минск, а не на Киев.

    «Сегодня в силу определенных и всем понятных причин эти потоки пошли через территорию Белоруссии. Сегодня экономические отношения между Варшавой и Минском на порядок выше, чем между Киевом и Варшавой», — посетовал Бондаренко.

    Эксперт отметил, что как только между странами исчезает экономический интерес, на поверхность начинают проступать «старые исторические вопросы».

    Напомним, накануне стало известно, что жители Польши подготовили четыре иска к украинцам, с требованием возместить ущерб за потерянное в результате депортации и этнических чисток в Галиции имущество.

    Автор: Виталий Малясев
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    #польша #украина #экономика
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