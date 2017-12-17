Польша потеряла экономический интерес к Украине и заинтересовалась Белоруссией

Киев, 17 декабря. В Польше потеряли экономический интерес к Украине и переориентировались на Белоруссию. Об этом со ссылкой на заявление директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко сообщает «ПолитНавигатор».

Бондаренко отметил, что ранее Украина вместе с Польшей составляла единый транспортный коридор между Европой, Россией и Азией. Через этот коридор двигались «огромные потоки энергоносителей, товаров, людей, услуг». Но теперь Варшава ориентируется на Минск, а не на Киев.

«Сегодня в силу определенных и всем понятных причин эти потоки пошли через территорию Белоруссии. Сегодня экономические отношения между Варшавой и Минском на порядок выше, чем между Киевом и Варшавой», — посетовал Бондаренко.

Эксперт отметил, что как только между странами исчезает экономический интерес, на поверхность начинают проступать «старые исторические вопросы».

Напомним, накануне стало известно, что жители Польши подготовили четыре иска к украинцам, с требованием возместить ущерб за потерянное в результате депортации и этнических чисток в Галиции имущество.