Американские аналитики предложили США вести «информационную войну» против России

Вашингтон, 17 декабря. Специалисты американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute (FPRI) призвали правительство США к противостоянию России в информационной войне, которую Москва уже якобы ведет. Свои рекомендации FPRI оформила в специальном докладе.

Исследователи порекомендовали Вашингтону взять за основу опыт «холодной войны», адаптировав его к современным реалиям. В центре убеждены, что Соединенные Штаты все еще не готовы ответить на угрозы, якобы исходящие от России.

«Более четверти американцев не одобряют решение Министерства юстиции США назначить спецпрокурора для расследования вмешательства России в ход президентских выборов», посетовали в FPRI, с докладом которой ознакомила читателей RT.

Накануне американский профессор назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война. Об этом сообщал телеканал «360».