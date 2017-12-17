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В США «криминальный Санта» пытался ограбить офис, но застрял в дымоходе
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    В США «криминальный Санта» пытался ограбить офис, но застрял в дымоходе

    2:40  17 Декабря 2017  /обновлено: 2:40  17 Декабря 2017
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    В США «криминальный Санта» пытался ограбить офис, но застрял в дымоходе

    Вашингтон, 17 декабря. Мужчина в костюме Санта Клауса попытался проникнуть ограбить офис, проникнув в него через дымоход, но застрял и был вынужден вызвать спасателей. Об этом сообщает полицейский департамент города Ситрес Хайтс, штат Калифорния.

    По сообщению полиции, в службу спасения поступил звонок от мужчины, который застрял в трубе. На место происшествия оперативно выехали пожарные и стражи порядка. Мужчину извлекли из дымохода с помощью специального оборудования и тут же задержали. Злоумышленник не пострадал.

    Неудавшимся грабителем оказался 32-летний житель города Роклин, штат Калифорния по имени Джесси Беруби. В США мужчину окрестили «криминальным Сантой».

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #ограбление #санта-клаус
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