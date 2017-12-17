В США «криминальный Санта» пытался ограбить офис, но застрял в дымоходе

Вашингтон, 17 декабря. Мужчина в костюме Санта Клауса попытался проникнуть ограбить офис, проникнув в него через дымоход, но застрял и был вынужден вызвать спасателей. Об этом сообщает полицейский департамент города Ситрес Хайтс, штат Калифорния.

По сообщению полиции, в службу спасения поступил звонок от мужчины, который застрял в трубе. На место происшествия оперативно выехали пожарные и стражи порядка. Мужчину извлекли из дымохода с помощью специального оборудования и тут же задержали. Злоумышленник не пострадал.

Неудавшимся грабителем оказался 32-летний житель города Роклин, штат Калифорния по имени Джесси Беруби. В США мужчину окрестили «криминальным Сантой».