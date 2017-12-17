Россия в 2018 году выполнит 12 пусков межконтинентальных ракет

Москва, 17 декабря. Российские военные планируют осуществить в 2018 году 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что одной из целей пусков станет подтверждение правильности конструкторских решений по развитию перспективных разработок.

Напомним, сегодня отмечают свой день ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Ракетные войска были созданы 17 декабря 1959 года. Всего с момента образования РВСН произвели более пяти тысяч пусков ракет, 500 из них были выполнены входе оперативной и боевой подготовки войск.