Ле Пен призвала ликвидировать ЕС

Париж, 17 декабря. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен высказалась за ликвидацию Европейского Союза. Соответствующее заявление французский политик сделала, выступая на съезде правых партий Старого Света в Праге. Об этом сообщает ТАСС.

«У Евросоюза заканчивается дыхание. Есть надежда, что эту неправильную (организацию) мы свергнем изнутри. Мы должны действовать, как действует завоеватель», — сказала Ле Пен, слова которой цитирует RT.

По мнению главы «Национального фронта», Европейский Союз ведет континент к погибели.

Ранее Марин Ле Пен пожелала президенту России Владимиру Путину победить на предстоящих выборах главы российского государства. Об этом сообщала Газета.ru.