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Политика
Ле Пен призвала ликвидировать ЕС
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    Ле Пен призвала ликвидировать ЕС

    2:17  17 Декабря 2017  /обновлено: 2:17  17 Декабря 2017
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    Ле Пен призвала ликвидировать ЕС

    Париж, 17 декабря. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен высказалась за ликвидацию Европейского Союза. Соответствующее заявление французский политик сделала, выступая на съезде правых партий Старого Света в Праге. Об этом сообщает ТАСС.

    «У Евросоюза заканчивается дыхание. Есть надежда, что эту неправильную (организацию) мы свергнем изнутри. Мы должны действовать, как действует завоеватель», — сказала Ле Пен, слова которой цитирует RT.

    По мнению главы «Национального фронта», Европейский Союз ведет континент к погибели.

    Ранее Марин Ле Пен пожелала президенту России Владимиру Путину победить на предстоящих выборах главы российского государства. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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