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Пентагон признался в финансировании программы по изучению НЛО
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    Пентагон признался в финансировании программы по изучению НЛО

    1:59  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:59  17 Декабря 2017
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    Пентагон признался в финансировании программы по изучению НЛО

    Вашингтон, 17 декабря. Пентагон десять лет назад начал реализацию программы по изучению НЛО, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Программа Aerospace Threat Identification была запущена в 2007 году и финансировалась по запросу экс-сенатора Гарри Рида, известного своим интересом к космическим явлениям. В задачу входило расследование сообщений о неопознанных летающих объектах. При этом ежегодное финансирование программы составляло 22 млн долларов.

    Представитель пресс-центра Пентагона Лаура Очоа сообщила СМИ, что «расширенная программа идентификации угроз авиации завершилась в 2012 году». По ее словам, было решено, что существуют более приоритетные вопросы, которые заслуживают финансирования.

    Тем не менее, некоторые источники издания заявили, что программа остается в силе, и чиновники продолжают расследование эпизодов, связанных с НЛО.

    Пентагон признался в финансировании программы по изучению НЛО

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #пентагон #нло
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