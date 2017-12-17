Пентагон признался в финансировании программы по изучению НЛО

Вашингтон, 17 декабря. Пентагон десять лет назад начал реализацию программы по изучению НЛО, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Программа Aerospace Threat Identification была запущена в 2007 году и финансировалась по запросу экс-сенатора Гарри Рида, известного своим интересом к космическим явлениям. В задачу входило расследование сообщений о неопознанных летающих объектах. При этом ежегодное финансирование программы составляло 22 млн долларов.

Представитель пресс-центра Пентагона Лаура Очоа сообщила СМИ, что «расширенная программа идентификации угроз авиации завершилась в 2012 году». По ее словам, было решено, что существуют более приоритетные вопросы, которые заслуживают финансирования.

Тем не менее, некоторые источники издания заявили, что программа остается в силе, и чиновники продолжают расследование эпизодов, связанных с НЛО.