Опасный симптом: в Киеве признали, что Украина утратила монополию на насилие

Киев, 17 декабря. Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив в ходе своей пресс-конференции заявил, что украинское государство утратило монополию на насилие. Эксперт назвал подобное положение вещей «крайне опасным симптомом».

Павлив отмечает, что без монополии на насилие правительство не в состоянии обеспечить верховенство закона. Потеря этого свойства приводит чуть ли не к бесполезности государства как общественной институции.

«Применение насилия в общественных целях и ради общественного блага — это и есть смысл государства как такового. В противном случае оно просто не нужно», — убежден эксперт.

Павлив также спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации на Украине.

Ранее Газета.ru сообщала о письме бывшего президента Грузии Миххаила Саакашвили к действующему президенту Украины Петру Порошенко.