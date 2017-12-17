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Общество
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Украина
Опасный симптом: в Киеве признали, что Украина утратила монополию на насилие
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    Опасный симптом: в Киеве признали, что Украина утратила монополию на насилие

    1:54  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:54  17 Декабря 2017
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    Опасный симптом: в Киеве признали, что Украина утратила монополию на насилие

    Киев, 17 декабря. Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив в ходе своей пресс-конференции заявил, что украинское государство утратило монополию на насилие. Эксперт назвал подобное положение вещей «крайне опасным симптомом».

    Павлив отмечает, что без монополии на насилие правительство не в состоянии обеспечить верховенство закона. Потеря этого свойства приводит чуть ли не к бесполезности государства как общественной институции.

    «Применение насилия в общественных целях и ради общественного блага — это и есть смысл государства как такового. В противном случае оно просто не нужно», — убежден эксперт.

    Павлив также спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации на Украине.

    Ранее Газета.ru сообщала о письме бывшего президента Грузии Миххаила Саакашвили к действующему президенту Украины Петру Порошенко.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #киев #украина #эксперт #монополия на насилие
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