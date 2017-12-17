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Политика
Пушков объяснил, почему звонок Трампа Путину не вызвал ажиотаж в России
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    Пушков объяснил, почему звонок Трампа Путину не вызвал ажиотаж в России

    2:00  17 Декабря 2017
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    Пушков объяснил, почему звонок Трампа Путину не вызвал ажиотаж в России

    Москва, 17 декабря. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость телеканала CNN о том, что в России почти не обсуждали звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

    «Причина проста: его звонки ни к чему не ведут, интерес во многом утрачен», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    В пятницу по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и РФ.

    Пушков объяснил, почему звонок Трампа Путину не вызвал ажиотаж в России

    Как позднее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Трамп высказались за установление диалога с КНДР для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как сообщала «Газета.ру», Песков уточнил, что беседа была содержательной и продолжительной.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #трамп #пушков
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