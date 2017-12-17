Пушков объяснил, почему звонок Трампа Путину не вызвал ажиотаж в России

Москва, 17 декабря. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость телеканала CNN о том, что в России почти не обсуждали звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

«Причина проста: его звонки ни к чему не ведут, интерес во многом утрачен», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В пятницу по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и РФ.

Как позднее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Трамп высказались за установление диалога с КНДР для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как сообщала «Газета.ру», Песков уточнил, что беседа была содержательной и продолжительной.