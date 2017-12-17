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Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 
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    Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 

    1:29  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:29  17 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 

    Донецк, 17 декабря. Вооруженные силы Украины выпустили по двум населенным пунктам Донецкой народной республики более 60 артснарядов, сообщили журналистам в оперативном командовании ДНР.

    По данным представителя командования, в 23.35 ВСУ выпустили по окраинам Петровского около 30 122-миллиметровых снарядов. Спустя двадцать минут по западной окраине населенного пункта Раздольное украинские воска выпустили еще 32 122-миллиметровых артиллерийских снаряда.

    Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 

    Ранее в субботу руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов сообщил, что ВСУ обстреляли детскую больницу в Петровском районе Донецка.

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #донбасс #украина #новороссия
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