Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 

Донецк, 17 декабря. Вооруженные силы Украины выпустили по двум населенным пунктам Донецкой народной республики более 60 артснарядов, сообщили журналистам в оперативном командовании ДНР.

По данным представителя командования, в 23.35 ВСУ выпустили по окраинам Петровского около 30 122-миллиметровых снарядов. Спустя двадцать минут по западной окраине населенного пункта Раздольное украинские воска выпустили еще 32 122-миллиметровых артиллерийских снаряда.

Ранее в субботу руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов сообщил, что ВСУ обстреляли детскую больницу в Петровском районе Донецка.