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Политика
Публикация о слежке за российскими военными спровоцировала скандал в Финляндии
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    Публикация о слежке за российскими военными спровоцировала скандал в Финляндии

    1:19  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:20  17 Декабря 2017
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    Публикация о слежке за российскими военными спровоцировала скандал в Финляндии

    Хельсинки, 17 декабря. Публикация о слежке за российскими военными в финской газете Helsingin Sanomat стала причиной скандала в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

    Резонансный материал озаглавлен «Секретное место Финляндии». В нем утверждается, что в городе Тиккакоски действует служба разведки, перед которой поставлена задача следить за российскими военнослужащими Ленинградского округа.

    Президент Финляндии Саули Тиинисте и глава министерства обороны Юсси Тиинисте завили о необходимости расследовать факт публикации в СМИ информации с ограниченным доступом, — сообщает РИА Новости.

    В Хельсинки полагают, что материал может нести угрозу национальным интересам государства, — указывает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #финляндия #разведка #слежка
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