Публикация о слежке за российскими военными спровоцировала скандал в Финляндии
Хельсинки, 17 декабря. Публикация о слежке за российскими военными в финской газете Helsingin Sanomat стала причиной скандала в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.
Резонансный материал озаглавлен «Секретное место Финляндии». В нем утверждается, что в городе Тиккакоски действует служба разведки, перед которой поставлена задача следить за российскими военнослужащими Ленинградского округа.
Президент Финляндии Саули Тиинисте и глава министерства обороны Юсси Тиинисте завили о необходимости расследовать факт публикации в СМИ информации с ограниченным доступом, — сообщает РИА Новости.
В Хельсинки полагают, что материал может нести угрозу национальным интересам государства, — указывает Газета.ru.