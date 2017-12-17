Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью

Москва, 17 декабря. Голосование за название транспортной переправы между Кубанью и полуостровом Крым завершилось. С большим отрывом победил вариант «Крымский мост», сообщается на сайте голосования.

Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте назовимост.рф. Согласно результатам голосования, на втором месте с существенным отставанием от победителя оказалось название «Керченский мост», на третьем — «Мост воссоединения».

Вопрос о названии моста в Крым прозвучал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Путин в ответ предложил узнать мнение людей и провести опрос.

Крымский мост — самый длинный в России, протяженностью 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 13 декабря строители Крымского моста завершили сборку полетов автодорожной части на втором морском участке объекта.