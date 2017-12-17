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Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью
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    Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью

    1:06  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:06  17 Декабря 2017
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    Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью

    Москва, 17 декабря. Голосование за название транспортной переправы между Кубанью и полуостровом Крым завершилось. С большим отрывом победил вариант «Крымский мост», сообщается на сайте голосования.

    Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте назовимост.рф. Согласно результатам голосования, на втором месте с существенным отставанием от победителя оказалось название «Керченский мост», на третьем — «Мост воссоединения». 

    Вопрос о названии моста в Крым прозвучал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Путин в ответ предложил узнать мнение людей и провести опрос. 

    Подведены итоги голосования за название моста между Крымом и Кубанью

    Крымский мост — самый длинный в России, протяженностью 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что 13 декабря строители Крымского моста завершили сборку полетов автодорожной части на втором морском участке объекта.

    9 Фото.
    9 Фотографий
    Автор: Олеся Волкова
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    #крым #крымскиймост
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