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Эксперты составили рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов
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    Эксперты составили рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов

    1:00  17 Декабря 2017  /обновлено: 1:00  17 Декабря 2017
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    Эксперты составили рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов

    Вашингтон, 17 декабря. Специалисты американского издания Wards Auto опубликовали рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов. Об этом сообщает ТАСС.

    На первой позиции оказалась 150-киловаттная установка, устанавливаемая на электромобиль Chevrolet Bolt EV. На втором месте рейтинга расположился 3,6-литровый V6 Pentastar от Chrysler Pacifica Hybrid. В тройке лидеров оказался и 2,7-литровый турбированный 6-цилиндровый оппозитный мотор Ford F-150.

    Эксперты составили рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов

    Специалисты отмечают, что в ТОП-10 двигателей по версии Wards Auto не нашлось места для производителей из Германии. При этом годом ранее на вершине рейтинга оказалась 3-литровая турбированная «шестерка» модели BMW M240i.

    Ранее Газета.ru познакомила своих читателей с ходом производства легендарного итальянского автомобиля Fiat Ducato на автомобильном заводе Sevel.

    Автор: Сергей Свазовский
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