Эксперты составили рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов

Вашингтон, 17 декабря. Специалисты американского издания Wards Auto опубликовали рейтинг лучших двигателей 2017–2018 годов. Об этом сообщает ТАСС.

На первой позиции оказалась 150-киловаттная установка, устанавливаемая на электромобиль Chevrolet Bolt EV. На втором месте рейтинга расположился 3,6-литровый V6 Pentastar от Chrysler Pacifica Hybrid. В тройке лидеров оказался и 2,7-литровый турбированный 6-цилиндровый оппозитный мотор Ford F-150.

Специалисты отмечают, что в ТОП-10 двигателей по версии Wards Auto не нашлось места для производителей из Германии. При этом годом ранее на вершине рейтинга оказалась 3-литровая турбированная «шестерка» модели BMW M240i.

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