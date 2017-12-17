Силуанов рассказал, какие еще могут быть введены санкции против РФ
Казань, 17 декабря. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в отношении России могут быть применены новые финансовые санкции, которые затронут выпуск государственных облигаций.
Выступая на объединенной коллегии финансовых органов Татарстана, Силуанов рассказал, что значительную часть облигаций федерального займа у России покупают иностранные участники, которые «доверяют нашему курсу, потому что это надежная и доходная инвестиция».
Министр выразил мнение, что новые санкции могут затронуть выпуск государственных облигаций, сообщает Лайф. При этом он добавил, что правительство готовится к такому развитию событий: в частности, путем снижения дефицита бюджета РФ (с 2% ВВП сейчас до 1,4% в следующем году) и снижения выпуска облигаций.
Предполагается также минимизировать траты федеральных резервов.