Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли из артиллерии два поселения в ДНР 
Политика
Новое правительство Австрии пообещало выступить за отмену санкций против РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новое правительство Австрии пообещало выступить за отмену санкций против РФ

    0:37  17 Декабря 2017  /обновлено: 0:37  17 Декабря 2017
    320

    Новое правительство Австрии пообещало выступить за отмену санкций против РФ

    Вена, 17 декабря. Новое правительство Австрии будет принимать на европейской арене активные меры для упразднения антироссийских санкций, говорится в программе будущего кабинета министров республики на 2017-2022 годы.

    В документе подчеркивается, что нейтральность Австрии является важным основополагающим фактором. Поэтому она должна быть «активным местом для диалога между Востоком и Западом и форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией», сообщает ТАСС.

    «Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую, особенно из-за конфликта на Украине, напряженность и связанные с ним (конфликтом) санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее», — говорится в программе.

    Новое правительство Австрии пообещало выступить за отмену санкций против РФ

    Внеочередные парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий, прошли в Австрии 15 октября. Победителем стала консервативная Австрийская народная партия. Как сообщала «Газета.ру», в пятницу было сформировано коалиционное правительство. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #австрия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть