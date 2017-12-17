Новое правительство Австрии пообещало выступить за отмену санкций против РФ

Вена, 17 декабря. Новое правительство Австрии будет принимать на европейской арене активные меры для упразднения антироссийских санкций, говорится в программе будущего кабинета министров республики на 2017-2022 годы.

В документе подчеркивается, что нейтральность Австрии является важным основополагающим фактором. Поэтому она должна быть «активным местом для диалога между Востоком и Западом и форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией», сообщает ТАСС.

«Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую, особенно из-за конфликта на Украине, напряженность и связанные с ним (конфликтом) санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее», — говорится в программе.

Внеочередные парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий, прошли в Австрии 15 октября. Победителем стала консервативная Австрийская народная партия. Как сообщала «Газета.ру», в пятницу было сформировано коалиционное правительство.