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Военный врач назвал вероятную причину плохого самочувствия пилотов F-35
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    Военный врач назвал вероятную причину плохого самочувствия пилотов F-35

    0:25  17 Декабря 2017  /обновлено: 0:25  17 Декабря 2017
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    Военный врач назвал вероятную причину плохого самочувствия пилотов F-35

    Москва, 17 декабря. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн высказал свое мнение о причинах плохого самочувствия пилотов американских истребителей F-35. Об этом сообщает Aviation Week.

    Флоттман убежден, что суть проблемы заключается в повышенном содержании кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания. Кроме того, туго затянутые ремни стесняют дыхание пилотов, — добавил специалист.

    «Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека»,  — сказал Флоттман.

    Он рекомендовал ВМС США внести соответствующие коррективы в систему подачи кислорода.

    Накануне в Пентагоне пригрозили Турции лишением доступа к технологиям Североатлантического альянса из-за закупок С-400 у России.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #f-35 #ввс сша #врач #пилоты #плохое самочувствие
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