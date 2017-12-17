Военный врач назвал вероятную причину плохого самочувствия пилотов F-35

Москва, 17 декабря. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн высказал свое мнение о причинах плохого самочувствия пилотов американских истребителей F-35. Об этом сообщает Aviation Week.

Флоттман убежден, что суть проблемы заключается в повышенном содержании кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания. Кроме того, туго затянутые ремни стесняют дыхание пилотов, — добавил специалист.

«Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека», — сказал Флоттман.

Он рекомендовал ВМС США внести соответствующие коррективы в систему подачи кислорода.

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