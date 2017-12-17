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СМИ сообщили об изменении маршрута «Турецкого потока»
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    СМИ сообщили об изменении маршрута «Турецкого потока»

    0:22  17 Декабря 2017  /обновлено: 0:22  17 Декабря 2017
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    СМИ сообщили об изменении маршрута «Турецкого потока»

    София, 17 декабря. Маршрут газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящее время ведется на участке от России до Турции по дну Черного моря, будет изменен, сообщает турецкая газета Habertrk.

    По данным издания, из Турции трубопровод пойдет не в Грецию, а в Болгарию и далее в Румынию, Венгрию, Австрию. Сообщается, что «внезапные изменения» были внесены в предварительно утвержденный маршрут и обсуждались в министерстве энергетики Турции. После этого уведомили Болгарию, которая уже начала подготовку к реализации проекта.

    По данным издания, информацию подтвердил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. По его словам, об этом также знают председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    СМИ сообщили об изменении маршрута «Турецкого потока»

    Как сообщает «Регнум», Борисов уточнил, что речь не идет о транзите газа через Болгарию, а о торговле им через газовый хаб под Варной, на который топливо должно будет поступать как от газопровода «Турецкий поток», так и из Румынии, Греции.

    Автор: Олеся Волкова
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    #турция #болгария #газопровод #турецкийпоток
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