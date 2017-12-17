Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения

Москва, 17 декабря. В Putin Team («Команда Путина») стартовал выбор символики движения, голосование продлится до 24 декабря.

Победителя определят открытым голосованием участники Putin Team. На решение также повлиют оценки экспертной группы, в которую вошли известные дизайнеры. Эксперты будут оценивать лаконичность, эстетику, ассоциативность с идеями движения и уникальность.

Как сообщается на официальном сайте движения, сейчас уже размещены заявки 82 участников. Отдать свой голос может каждый зарегистрированный пользователь.

Голосование продлится до 23.59 мск 24 декабря, а итоги конкурса опубликуют уже 25 декабря.

В начале декабря хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, создатель движения Putin Team, рассказал РИА Новости, что к движению уже присоединились более 600 городов и более 50 стран мира. Он подчеркнул, что движение «регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями».