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Россия
Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения
Россия
Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения
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    Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения

    0:04  17 Декабря 2017  /обновлено: 0:05  17 Декабря 2017
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    Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения

    Москва, 17 декабря. В Putin Team («Команда Путина») стартовал выбор символики движения, голосование продлится до 24 декабря.

    Победителя определят открытым голосованием участники Putin Team. На решение также повлиют оценки экспертной группы, в которую вошли известные дизайнеры. Эксперты будут оценивать лаконичность, эстетику, ассоциативность с идеями движения и уникальность.

    Как сообщается на официальном сайте движения, сейчас уже размещены заявки 82 участников. Отдать свой голос может каждый зарегистрированный пользователь. 

    Голосование продлится до 23.59 мск 24 декабря, а итоги конкурса опубликуют уже 25 декабря.

    Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения

    В начале декабря хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, создатель движения Putin Team, рассказал РИА Новости, что к движению уже присоединились более 600 городов и более 50 стран мира. Он подчеркнул, что движение «регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями».

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #putinteam #командапутина
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