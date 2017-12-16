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Россия
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Общество
Улюкаев рассказал, чем хочет заняться в СИЗО
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    Улюкаев рассказал, чем хочет заняться в СИЗО

    23:57  16 Декабря 2017  /обновлено: 23:57  16 Декабря 2017
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    Улюкаев рассказал, чем хочет заняться в СИЗО

    Москва, 16 декабря. Осужденный накануне к восьми годам лишения свободы бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев признался, что в заключении планирует писать стихи и думать над сложившейся ситуацией. Его заявление передала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

    По ее словам, бывшему министру уже выдали необходимые письменные принадлежности, о которых он просил.

    «Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности, и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А ещё будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно»,  — цитирует Меркачеву РИА Новости.

    Ранее Улюкаев признался, что не ожидал ареста в зале суда. По его словам, адвокаты утверждали, что до вступления решения суда в законную силу этого не произойдет.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #арест #улюкаев #стихи #сизо
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