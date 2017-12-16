В Крыму ответили на планы Киева транслировать украинские каналы на полуострове

Симферополь, 16 декабря. Киевские власти решили увеличить высоту телебашни в приграничной Чаплинке, и с нее транслировать передачи на северные районы Крыма. На полуострове подобные планы связали с очередной волной популизма и попытками растратить бюджетные средства.

Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил о начале новой фазы развития телерадиовещания на территории Крыма. По его словам, власти намерены организовать аналоговое вещание на территорию полуострова двух украинских телеканалов и семи радиостанций.

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил RT, что у киевских стратегов развилось «головокружение от мини-успехов». Однако при этом он призвал встретить в полной готовности украинскую пропаганду, которую, по его мнению, не стоит недооценивать.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара назвал намерение Киева коррупционным проектом. Он также выразил мнение, что, даже если Украине удастся реализовать проект, данные каналы никто в Крыму смотреть не будет, поскольку, «новости из параллельной реальности абсолютно не волнуют крымчан».