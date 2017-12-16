Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Сторонникам «Команды Путина» предложили выбрать символику движения
Политика
Глушить украинские телеканалы в Крыму нет нужды — Иоффе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глушить украинские телеканалы в Крыму нет нужды — Иоффе

    23:24  16 Декабря 2017  /обновлено: 23:24  16 Декабря 2017
    272

    Глушить украинские телеканалы в Крыму нет нужды — Иоффе

    Симферополь, 16 декабря. Глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе заявил, что не видит необходимости в том, чтобы глушить телевещание из Украины на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

    Иоффе убежден, что крымчане устойчивы к украинской пропаганде. Он также полагает, что и в Киеве не верят в политический эффект от своего проекта. Речь идет лишь о попытке заработать со стороны некоторых деятелей.

    «Я не думаю, что люди, которые на Украине этим проектом занимаются, всерьез полагают, что какая-то пропагандистская информация медийная может каким-то образом повлиять на крымчан», — резюмировал Иоффе, слова которого цитирует РИА Новости

    Накануне российские пользователи социальных сетей остроумно ответили на заявление американского посла по Крыму, предложив Вашингтону задуматься о возвращении Аляски.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #крым #иоффе #вещание
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть