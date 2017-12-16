Симферополь, 16 декабря. Глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе заявил, что не видит необходимости в том, чтобы глушить телевещание из Украины на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

Иоффе убежден, что крымчане устойчивы к украинской пропаганде. Он также полагает, что и в Киеве не верят в политический эффект от своего проекта. Речь идет лишь о попытке заработать со стороны некоторых деятелей.

«Я не думаю, что люди, которые на Украине этим проектом занимаются, всерьез полагают, что какая-то пропагандистская информация медийная может каким-то образом повлиять на крымчан», — резюмировал Иоффе, слова которого цитирует РИА Новости.

Накануне российские пользователи социальных сетей остроумно ответили на заявление американского посла по Крыму, предложив Вашингтону задуматься о возвращении Аляски.