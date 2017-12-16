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Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить мотоциклы и грузовики
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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить мотоциклы и грузовики

    23:21  16 Декабря 2017  /обновлено: 23:21  16 Декабря 2017
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    Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить мотоциклы и грузовики

    Эр-Рияд, 16 декабря. В Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики, сообщает пресс-служба управления дорожного движения страны.

    На автомобилях, за рулем которых будут находиться женщины, не нужно будет устанавливать каких-либо особых табличек или номеров.

    Однако в случае нарушения ПДД, сообщает телеканал RT, водителей-женщин направят в специальные центры, в которых будут работать только женщины.

    Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить мотоциклы и грузовики

    Как сообщает Arabian Business, Саудовская Аравия была единственной страной в мире, которая наложила запрет на вождение для женщин. В большинстве стран подобное решение рассматривали как символ репрессий в королевстве Персидского залива.

    В сентябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление, предусматривающее выдачу водительских удостоверений женщинам.

    Автор: Олеся Волкова
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    #женщины #саудовскаяаравия #правачеловека
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