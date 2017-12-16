Стоимость биткоина превысила 19 тыс. долларов

Москва, 16 декабря. Курс биткоина превысил отметку в 19 тыс. долларов, по данным портала CoinMarketCap.

По данным на 23.00 мск 16 декабря биткоин подорожал до 19 292 долларов. При этом общая капитализация криптовалюты составила 316,5 млрд долларов.

При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах сервис CoinMarketCap высчитывает данные с более 20 бирж.

Отметим, в минувший четверг глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в агентстве не считают биткоин надежным активом и не собирается заниматься его регулированием.

Ранее первый зампред Сбербанка Максим Полетаев заявил РИА Новости, что банк рассматривает возможность создания криптофонда, но открывать счета в биткоинах в России пока не планирует.