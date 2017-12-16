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Россия
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Общество
Улюкаев признался, что не ожидал ареста в зале суда
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    Улюкаев признался, что не ожидал ареста в зале суда

    22:54  16 Декабря 2017  /обновлено: 22:54  16 Декабря 2017
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    Улюкаев признался, что не ожидал ареста в зале суда

    Москва, 16 декабря. Бывший глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев признался, что арест в зале суда стал для него неожиданностью.

    По его словам, адвокаты заверяли, что до вступления приговора в законную силу его не будут заключать под стражу.

    «Я им верил, но всё-таки положил вчера с собой запасные носки и ещё кое-какие вещи. Признаюсь, сделал это тайно от жены, чтобы она не волновалась», - рассказал Улюкаев в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии.

    Политик также обратился к членам комиссии с просьбой передать супруге, что у него все в порядке.

    Накануне Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы. Бывшему министру предстоит отбывать наказание в столичном следственном изоляторе федерального подчинения «Матросская тишина». Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #суд #арест #улюкаев #приговор
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